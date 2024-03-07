Oto tamir dükkanında yangın; araçlar zarar gördü
SAMSUN'da oto tamir dükkanında çıkan yangında, araçlar zarar gördü.
SAMSUN'da oto tamir dükkanında çıkan yangında, araçlar zarar gördü.
Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir dükkanında, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dükkandaki araçlar zarar gördü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.