Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve mamullerine ait bandrollerinin yasa dışı yollarla piyasa sürüldüğü bilgisi üzerine ortak çalışma başlattı.

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