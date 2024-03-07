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        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:44
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        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve mamullerine ait bandrollerinin yasa dışı yollarla piyasa sürüldüğü bilgisi üzerine ortak çalışma başlattı.

        Ekipler, M.A'nın iş yerinde bandrolsüz sigaraları piyasaya sürdüğü istihbaratını değerlendirerek, adrese düzenledikleri operasyonda, 43 bin dal doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 109 paket kaçak sigara ele geçirdi.

        Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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