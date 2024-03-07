Samsun'da hırsızlıktan 28 yıl 2 ay 10 gün hüküm giyen kişi yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hırsızlıktan hakkında 28 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hırsızlıktan hakkında 28 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli illerde yaptığı hırsızlıklar nedeniyle yargılandığı davalar kapsamında hakkında 28 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi yakalamak amacıyla geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Ekipler, 3 ayrı ikametgah ve başkası adına düzenlenen kimliği kullandığı saptanan B.K'yi, üç gün boyunca takip edip belirlenen adrese yaptıkları operasyonla yakaladı.
Hükümlü B.K, adli makamlardaki işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.