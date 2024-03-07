Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Karadeniz Bölge Finali Samsun'da yapıldı

Yarışmada jüri, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Üyesi Sedat Aydınlı, Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Ali Özgelen, Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdulhekim Ağırbaş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kılıç ve Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Ömer Erdem'den oluştu.

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