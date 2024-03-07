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        Samsun'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:42
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        Samsun'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Orta Mahalle'de bir şahsın iş yeri ve evinde yapılan aramalarda 1 kilo 778 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise Orta Mahalle’de A.Ö. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda 10 bin boş makaron, bin 600 dolu makaron, 8 elektronik sigara likiti ve 8 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

        Operasyonlarda 2 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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