Genç Kızılay Havza Şubesi'nden umut evi ziyareti

Genç Kızılay Havza Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında umut evinde kalan kadınları ziyaret etti.

Şube Başkanı İrem Uyaroğlu ve Genç Kızılay gönüllüleri, umut evini ziyaret ederek kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü pasta ile kutladı.

Uyaroğlu, Türk kadınının tarihin her döneminde toplumun temel yapı taşı olduğunu belirterek, "Tarihin her döneminde kadınlar toplumumuzda önemli bir yer tutmuş, zor zamanlarda cesaretleri ve fedakarlıklarıyla ülkemizi aydınlığa taşımışlardır. Hayatın her alanında varlıklarıyla bize güç veren, emekleriyle ülkemizin aydınlık geleceğini inşa eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Ziyarete, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdür Yardımcısı Neslihan Keskin ve psikolog Sena Mutlu da katıldı.