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        Samsunspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:04 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:47
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        Samsunspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda pas ve çift kale maç yaptı.

        Antrenmana, sakatlığı devam eden Benasser katılmazken sakatlığı geçen Emre Kılınç idmanda yer aldı.

        Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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