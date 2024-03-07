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        Samsun Emniyet Müdürlüğünden okul müdürlerine yönelik bilgilendirme

        Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından "Özel Geliştirme Eğitim Güvenliği Eğitimi" kapsamında okul müdürlerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:19 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:44
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        Samsun Emniyet Müdürlüğünden okul müdürlerine yönelik bilgilendirme
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından "Özel Geliştirme Eğitim Güvenliği Eğitimi" kapsamında okul müdürlerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, okul yöneticileri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili çocukları bekleyen tehlikeler ve alınması gereken tedbirler konularında bilgilendirildi.

        Toplantıda, okullarda karşılaşılan adli vakalar ve süreç, çocuk koruma kanunu, cinsel istismarın önlenmesi ve çocukların korunmasına yönelik alınacak tedbirler, çocukların güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, dijital okur yazarlık, zorbalık, yasa dışı dolandırıcılık ve internet üzerinden maruz kalacağı suçlar ile suçlar karşısında izlenecek yol hakkında kadına ve çocuklara yönelik şiddet türlerinin neler olduğu, bu tür suçlar karşısında izlenen idari ve adli süreçler hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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