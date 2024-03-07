Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Samsun'da aday tanıtım toplantısına katıldı

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhur İttifakı Bafra Belediye başkan ve Meclis üyesi aday tanıtım toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 23:39 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Samsun'da aday tanıtım toplantısına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhur İttifakı Bafra Belediye başkan ve Meclis üyesi aday tanıtım toplantısına katıldı.

        Samsun’da yapımı tamamlanan ve başlayacak projeler hakkında açıklamada bulunan Muş, "Salıpazarı Barajı yapılacak. Bölgeyi bir taşkından korumuş ve bölgedeki ilçelere su vermiş olacağız. Beton imalatı şu anda başladı. Ağustos ayına kadar yüzde 70’i tamamlanmış olacak. Önümüzdeki yıl Salıpazarı barajı tamamlanmış olacak." dedi.

        Samsun'un önemli bir atılım içerisinde olduğunu söyleyen Mehmet Muş, "Özellikle bu dönem içinde, tahminim hazirana kadar, Bafra’nın bir Organize Sanayi Bölgesi var. Planları kesinleşti. Terme’nin kuruluşunu yaptık, planları teslim edilecek. Yakakent’te su ürünleri ile ilgili organize sanayi bölgesi var. Biz bütün bu işleri hazirana kadar bitirmek istiyoruz. Tüm bu işlerin bitmesi lazım ki yatırımcılara bu yerlerde yer vere bilelim. Samsun'un şu an ihracat payı Türkiye’de yüzde 0,63'te. Bizler bu rakımı yüzde 1’e çıkarmak istiyoruz, yani 2,5 milyar dolar gibi rakam hedefliyoruz." diye konuştu.

        Samsun'un Kültür Yolu Festivali kapsamına alındığını belirten Muş, “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Samsun’da ciddi bir festival yapılacak. Ciddi bir tanıtım yapılacak. 13 Mart’ta Bakanımız Samsun’a geliyor. Samsun Turizm Mastır Planını açıklayacak. Bizler de bu planın içinden sanayide ve turizmde Samsun olarak önemli payımızı almak istiyoruz. Samsun'un ilçelerinde sanayi ve turizm arttığından, ilçelerinin de geliri artıyor. Şehir hastanesinin tamamlanma oranı yüzde 97. Haziran’da tamamen bitmiş olarak teslim alacağız. İki tane büyük yatırımımız daha var. Birisi Atakum Devlet Hastanesidir.” şeklinde konuştu.

        Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin hizmete sunulduğunu ifade eden Mehmet Muş, “Biz merkez hükümette seçimimizi bitirdik. 2028 yılına kadar yoğun bir şekilde çalışacağız. Samsun'la alakalı vermiş olduğumuz sözleri yerine getireceğiz. Bafra da bize ciddi destek veren bir ilçemiz. Aynı desteği yine bekliyoruz. Bu hizmetlerin hayata geçebilmesi için sizin destekleriniz önemli.” dedi.

        Cumhur İttifakı AK Parti Bafra Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise sinevizyon eşliğinde Bafra ilçesinde yapılan hizmetleri ve tekrar seçildiğinde yapacağı projeleri davetlilere anlattı.

        Bafra’da altyapı sorunu kalmadığını söyleyen Kılıç, 139 mahallenin sıkıntılarıyla uğraştıklarını ve Bafra’nın vizyonunu daha da geliştireceklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı Bafra Belediye Meclis üyeleri tanıtıldı.

        Toplantıya, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu ile Cumhur İttifakı ilçe başkanları ve parti üyeleri katılım sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj
        Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj
        Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı
        Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Pazar günü havalar ısınacak
        Pazar günü havalar ısınacak
        Daireden kötü kokular geldi! 15 gün önce öldüğü belirlendi
        Daireden kötü kokular geldi! 15 gün önce öldüğü belirlendi
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?

        Benzer Haberler

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetişt...
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetişt...
        Samsun'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
        Samsun'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
        Samsun Emniyet Müdürlüğünden okul müdürlerine yönelik bilgilendirme
        Samsun Emniyet Müdürlüğünden okul müdürlerine yönelik bilgilendirme
        Samsun 2024 yılında 1 milyon turist hedefliyor
        Samsun 2024 yılında 1 milyon turist hedefliyor
        Samsunspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsun'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı