Samsun'da 2 ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız silah ile tabanca mermisi ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız silah ile tabanca mermisi ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, S.G'nin evinde arama yaptı.
Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 44 tabanca mermisi ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.