Samsun'da 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında "Birlikte yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari T.A'nın yakalanması için çalışma yürütüldü.
Firari, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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