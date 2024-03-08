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        Samsun'da 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:30 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:30
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        Samsun'da 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında "Birlikte yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari T.A'nın yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Firari, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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