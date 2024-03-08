Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı Özdemir'den çalışan kadınlara ziyaret

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:12 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı Özdemir'den çalışan kadınlara ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret etti.

        Ayvat, Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür Vekili Sefa Çöpçü ile İlk Kıvılcım Havza 1919 Kadın Üretim Kooperatifini ziyaret ederek, yöresel ürünler üreten kadınlar ile bir araya gedi, kadınlara çiçek verdi.

        Ayvat, kadının toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak, "Toplumun yapısını güçlendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı Türk kadını ve Türk annesi daima özverinin, sevginin kaynağını oluşturmakta. Bu anlamlı günün vesilesiyle başta şehit annelerimiz olmak tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." dedi.

        İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifi Başkanı Nihal Baştuğ ise Ayvat’a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

        Ayvat ve Özdemir, daha sonra ilçede üretim yapan özel tekstil atölyesini ziyaret ederek, çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek verdi.

        Özdemir, "Bu vesileyle, başta şehit, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi
        Samsun'da düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi
        Asarcık'ta "Kalbimde Sevgi Bileğimde Rengi" şenliği düzenlendi
        Asarcık'ta "Kalbimde Sevgi Bileğimde Rengi" şenliği düzenlendi
        AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Keser, basın toplantısı düzenledi
        AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Keser, basın toplantısı düzenledi
        Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişikler bilgilendirme toplantısında anl...
        Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişikler bilgilendirme toplantısında anl...
        Samsun'da 1600 litre etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 1600 litre etil alkol ele geçirildi