Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı Özdemir'den çalışan kadınlara ziyaret

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret etti.

Ayvat, Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür Vekili Sefa Çöpçü ile İlk Kıvılcım Havza 1919 Kadın Üretim Kooperatifini ziyaret ederek, yöresel ürünler üreten kadınlar ile bir araya gedi, kadınlara çiçek verdi.

Ayvat, kadının toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak, "Toplumun yapısını güçlendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı Türk kadını ve Türk annesi daima özverinin, sevginin kaynağını oluşturmakta. Bu anlamlı günün vesilesiyle başta şehit annelerimiz olmak tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." dedi.

İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifi Başkanı Nihal Baştuğ ise Ayvat’a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Ayvat ve Özdemir, daha sonra ilçede üretim yapan özel tekstil atölyesini ziyaret ederek, çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek verdi.

Özdemir, "Bu vesileyle, başta şehit, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.