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        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: "MKE Ankaragücü karşısında yüksek performans göstereceğiz"

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, MKE Ankaragücü karşısında yüksek performans göstererek en iyi sonucu almayı planladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:09 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:27
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        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: "MKE Ankaragücü karşısında yüksek performans göstereceğiz"
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, MKE Ankaragücü karşısında yüksek performans göstererek en iyi sonucu almayı planladıklarını söyledi.

        Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 10 Mart Pazar günü sahalarında oynayacakları MKE Ankaragücü maçını değerlendirdi.

        MKE Ankaragücü'nün iki farklı şekilde oynadığına işaret eden Gisdol, "Fenerbahçe'ye karşı çok iyi performans gösterdiler. Bizim rakibimize çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız gibi en iyi şekilde yüksek tempoda, yüksek performans gösterirsek iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        Gisdol, Marius Moundilmadji'nin RAMS Başakşehir karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldığını hatırlatarak, "Marius Moundilmadji'nin 2 maçlık cezasının kesinlikle fazla olduğunu düşünüyorum. Umarım itiraz ederek bunu 1 maça düşürebiliriz. Sakat olan oyuncularımızla alakalı ise bazıları takıma döndü. Umarım bu sakatlarımız en iyi şekilde hazırlanırsa bir sonraki maçta onları kullanabiliriz. Sakatlıktan dönen oyuncularımızla birlikte rakibimizin karşısına en iyi kadromuzla çıkacağız." ifadelerini kullandı.

        Taraftarların takımın itici gücü olduğunu anlatan Gisdol, "Taraftarlarımız her iç saha maçında takımlarına sahip çıkıyor. Şunu söylemem gerekiyor, takımımız oynamış olduğu ligde en üst seviyede taraftara sahiptir. Bize bugüne kadar vermiş oldukları destekten dolayı kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerek bana gerekse takıma çok fazla destek oldular." şeklinde görüş belirtti.

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