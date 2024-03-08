Samsun'da öğretmenlere psikososyal destek eğitimi verildi

Okullarda psikososyal destek hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulması için yapılan çalışmaların devam edeceğini anlatan Yetik, bu tür etkinliklerin öğrencilerin ve okul personelinin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Atakum Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda, ilçedeki okullarda görev yapan psikososyal koruma, önleme ve krize müdahalede yer alan öğretmenlere eğitim verildi.

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