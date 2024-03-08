Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da öğretmenlere psikososyal destek eğitimi verildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde "Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekipleri Güçlendirme Vaka Çalıştayı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:04 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da öğretmenlere psikososyal destek eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde "Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekipleri Güçlendirme Vaka Çalıştayı" yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Atakum Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda, ilçedeki okullarda görev yapan psikososyal koruma, önleme ve krize müdahalede yer alan öğretmenlere eğitim verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, ekiplerin güçlendirilmesi ve kriz durumlarında etkili müdahale yapabilmeleri amacıyla çalıştayın öneminden bahsetti.

        Okullarda psikososyal destek hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulması için yapılan çalışmaların devam edeceğini anlatan Yetik, bu tür etkinliklerin öğrencilerin ve okul personelinin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi
        Samsun'da düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi
        Asarcık'ta "Kalbimde Sevgi Bileğimde Rengi" şenliği düzenlendi
        Asarcık'ta "Kalbimde Sevgi Bileğimde Rengi" şenliği düzenlendi
        Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı Özdemir'den çalışan kadınlara ziy...
        Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı Özdemir'den çalışan kadınlara ziy...
        AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Keser, basın toplantısı düzenledi
        AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Keser, basın toplantısı düzenledi
        Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişikler bilgilendirme toplantısında anl...
        Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişikler bilgilendirme toplantısında anl...