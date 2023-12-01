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        Samsunspor, Adana'ya 6 eksikle gitti

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maç için 6 eksikle Adana'ya hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:01 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:27
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        Samsunspor, Adana'ya 6 eksikle gitti
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maç için 6 eksikle Adana'ya hareket etti.

        Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, Yukatel Adana Demirspor maçı için Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya gitti.

        Kırmızı-beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Yunus Emre Çift, Gaetan Laura, Landry Dimata, Zeki Yavru, Flavien Tait ve Youssef Ait Bennasser kadroda yer almadı.

        Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Samsun ekibi, ilk deplasman galibiyetini Yukatel Adana Demirspor karşısında almak istiyor.

        Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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