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        Samsun'da otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldü, diğeri yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldü, yaralanan diğeri hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:39 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:39
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        Samsun'da otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldü, diğeri yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldü, yaralanan diğeri hastanede tedavi altına alındı.

        O.Ç. (59) idaresindeki 55 RA 268 plakalı otomobil, Durusu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.K. (69) ve A.K'ye (51) çarptı.

        Ağır yaralanan S.K. ve A.K, çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü ise polislerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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