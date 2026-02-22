Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Ladik Belediyespor sahasında Turhalspor'u 2-1 yendi

        Ladik Belediyespor Turhalspor'u 2-1 mağlup etti.

        Giriş: 22.02.2026 - 20:55
        Ladik Belediyespor sahasında Turhalspor'u 2-1 yendi

        Ladik Belediyespor Turhalspor'u 2-1 mağlup etti.

        Rahmi Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmada orta hakem Yusuf Ziya Gündüz, yardımcı hakemler Haydar Avcı ve Serhat Yıldırım görev yaptı.

        Ladik Belediyespor'un gollerini 51. dakikada Sefa Eryurt, 70. dakikada Hamza İpekçi kaydetti.

        Turhalspor'un tek golünü ise 84. dakikada Kemal Çakı attı.

        Sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Ladik Belediyespor 3 puanın sahibi oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

