Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri sona erdi

        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen, 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 16:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri sona erdi

        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen, 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri tamamlandı.

        İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 17 kulüpten 170 sporcu mücadele etti.

        Organizasyonun son gününde finale kalan sporcular atışlarını gerçekleştirdi.

        Klasik yay kadınlarda Aslı Berra Öztürk, erkeklerde Fatih Sarımeşe, kadın takımda Şenok Okçuluk Spor Kulübü, erkek takımda ise Vira Okçuluk Spor Kulübü birinciliği elde etti.


        Makaralı yay kadınlarda Ceylin Karamollaoğlu, erkeklerde Ömer Burhan Şahin, kadın takımda Okçular Vakfı Spor Kulübü, erkek takımda ise Vira Okçuluk Spor Kulübü altın madalyanın sahibi oldu.


        Kulüp sıralamasında ise Okçular Vakfı Spor Kulübü 662 puanla birinci, Altınok Okçuluk Spor Kulübü 520 puanla ikinci, Anka Okçuluk Spor Kulübü de 501 puanla üçüncü sırada yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?

        Benzer Haberler

        Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
        Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
        Atakum'da 'Ramazan ve İnsan' söyleşisi
        Atakum'da 'Ramazan ve İnsan' söyleşisi
        Samsun'da kantara girmeyen 3 araca 169 bin lira ceza kesildi
        Samsun'da kantara girmeyen 3 araca 169 bin lira ceza kesildi
        Samsun'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Samsun'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kantardan kaçan tırlara 169 bin liralık ceza
        Kantardan kaçan tırlara 169 bin liralık ceza
        Samsun'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı