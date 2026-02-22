Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 15:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı.

        Kıran Mahallesi 68. Sokak'ta seyir halinde bulunan H.B. (19) idaresindeki 55 APR 746 plakalı otomobil, yoldan çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralandığı belirlenen sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, araç bulunduğu yerden kaldırıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Alacak meselesi can aldı
        Alacak meselesi can aldı
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı yakalandı
        Bafra'da ramazan etkinlikleri söyleşi programıyla sürdü
        Bafra'da ramazan etkinlikleri söyleşi programıyla sürdü
        Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Başkan Kurnaz: "Diyetisyenlerimiz, kadınlarımızın hizmetinde"
        Başkan Kurnaz: "Diyetisyenlerimiz, kadınlarımızın hizmetinde"
        Yaşlı adamı 221 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı
        Yaşlı adamı 221 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı
        Canik'te Ramazan serüveni devam ediyor
        Canik'te Ramazan serüveni devam ediyor