Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Bafra'da ramazan etkinlikleri söyleşi programıyla sürdü

        Samsun'un Bafra ilçesinde, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, eğitimci ve yazar Zekeriya Efiloğlu vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 14:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da ramazan etkinlikleri söyleşi programıyla sürdü

        Samsun'un Bafra ilçesinde, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, eğitimci ve yazar Zekeriya Efiloğlu vatandaşlarla bir araya geldi.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Efiloğlu, "Değerlerine sahip çık, hayatını şekillendir." konulu söyleşisiyle katılımcılara hitap etti.

        Teravih namazı sonrası başlayan etkinlikte, yapay zeka çağında çocuk eğitimi, dijital dünyanın etkileri, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve sağlıklı iletişim yöntemleri üzerine kritik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Efiloğlu, aile içi bağların güçlendirilmesi ve çocuk gelişiminde sevgi dolu rehberliğin hayati rolüne vurgu yaparak hayatın içinden örnekler paylaştı.

        Programda bir konuşma yapan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ramazan ayının manevi ruhunu yansıtan etkinliklerimizde aile bağlarımızı güçlendiren buluşmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kültürel değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına hemşehrilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Ney dinletisi ve tasavvuf müziği eşliğinde manevi atmosferin yaşandığı etkinlikte Başkan Kılıç'ın yazar Efiloğlu'na Çetinkaya Köprüsü rölyefli tablo takdimiyle sona erdi.

        Etkinliğe ilçe protokolü ve vatandaşlar katılım sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Alacak meselesi can aldı
        Alacak meselesi can aldı
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?

        Benzer Haberler

        Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Başkan Kurnaz: "Diyetisyenlerimiz, kadınlarımızın hizmetinde"
        Başkan Kurnaz: "Diyetisyenlerimiz, kadınlarımızın hizmetinde"
        Yaşlı adamı 221 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı
        Yaşlı adamı 221 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı
        Canik'te Ramazan serüveni devam ediyor
        Canik'te Ramazan serüveni devam ediyor
        Havza'da ASFED 200 adet ramazan kolisi dağıttı
        Havza'da ASFED 200 adet ramazan kolisi dağıttı
        MEMLEKET SOFRASI - Isırgan çorbası
        MEMLEKET SOFRASI - Isırgan çorbası