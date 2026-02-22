Bafra'da ramazan etkinlikleri söyleşi programıyla sürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, eğitimci ve yazar Zekeriya Efiloğlu vatandaşlarla bir araya geldi.



15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Efiloğlu, "Değerlerine sahip çık, hayatını şekillendir." konulu söyleşisiyle katılımcılara hitap etti.



Teravih namazı sonrası başlayan etkinlikte, yapay zeka çağında çocuk eğitimi, dijital dünyanın etkileri, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve sağlıklı iletişim yöntemleri üzerine kritik değerlendirmelerde bulunuldu.



Efiloğlu, aile içi bağların güçlendirilmesi ve çocuk gelişiminde sevgi dolu rehberliğin hayati rolüne vurgu yaparak hayatın içinden örnekler paylaştı.



Programda bir konuşma yapan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ramazan ayının manevi ruhunu yansıtan etkinliklerimizde aile bağlarımızı güçlendiren buluşmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kültürel değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına hemşehrilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.



Ney dinletisi ve tasavvuf müziği eşliğinde manevi atmosferin yaşandığı etkinlikte Başkan Kılıç'ın yazar Efiloğlu'na Çetinkaya Köprüsü rölyefli tablo takdimiyle sona erdi.



Etkinliğe ilçe protokolü ve vatandaşlar katılım sağladı.

