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        Samsun'da Deniz Turizmi Çalıştayı düzenlendi

        Samsun Valiliği tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğiyle Deniz Turizmi Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:32 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:32
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        Samsun'da Deniz Turizmi Çalıştayı düzenlendi
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        Samsun Valiliği tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğiyle Deniz Turizmi Çalıştayı düzenlendi.

        Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen çalıştayın açılışında, kentin yaz, kış, doğa, spor, inanç, kültür, kaplıca, tarih ve sağlık turizmi açısından önemli bir destinasyon potansiyeli taşıdığını söyledi.

        Samsun'un coğrafi konumunun avantajlarına değinen Tavlı, "Günübirlik misafir ağırlamada da Samsun'un sayıları yüksek. Konaklamada eksiklikler var ama inşallah tanıtım çalışmalarıyla konaklama sayısında da artışa kavuşacağız." dedi.

        Gelecek yıl Samsun'a 50 civarında kruvaziyer seferinin düzenlenmesi için çalışmalar yaptıklarını bildiren Tavlı, şunları kaydetti:

        "Samsun'un doğal kıyıları ve doğal plajları turistleri etkiliyor. Genellikle yerli turistler tarafından bilinen bu güzellikler, inşallah Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile turizm paydaşlarımızın kenti tanıtımıyla yabancıların da ilgisini çekecektir. Son yıllarda yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye başladı. "Astoria Grande' kruvaziyerinin gelmiş olması bir başlangıç sadece. Sefer sayılarını artırarak Samsun'un güzelliğini dost ülkelerle paylaşmayı düşünüyoruz. Kruvaziyer turistleri buraya hayran kalmış, Rusya'dan gelen misafirlerimiz. Samsun'a Avrupa'dan da çok misafir almaktayız. Sağlık turizminde de çok farklı ülkelerden gelmekteler."

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut ise fakülte olarak Samsun'un turizmine katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Çalıştayda, turizmciler, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile akademisyenler, Samsun'da turizmin çeşitlendirilmesi ve kentin deniz turizminden daha fazla pay alması için yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

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