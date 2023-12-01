FETÖ/PDY hükümlüsü, yol kontrolünde yakalandı
SAMSUN'unFETÖ/PDY´ye üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.Ö., Tekkeköy ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
SAMSUN'unFETÖ/PDY´ye üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.Ö., Tekkeköy ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde yaptığı yol kontrolünde, şüpheli olduğu değerlendirilen otomobili durdurdu. Kontrollerde E.Ö.'nün FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlünün adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
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