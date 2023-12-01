Çarşamba'da hayata geçirilen merkezlere öğrenciler ilgi gösteriyor Samsun'un Çarşamba ilçesinde Belediye tarafından hayata geçirilen Bilim Park Çarşamba, Sezai Karakoç Gençlik Merkezi ve Çarşamba Halk Kütüphanesi öğrencilerin uğrak noktası oluyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Belediye tarafından hayata geçirilen Bilim Park Çarşamba, Sezai Karakoç Gençlik Merkezi ve Çarşamba Halk Kütüphanesi öğrencilerin uğrak noktası oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kürtün İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Bilim Park Çarşamba, Sezai Karakoç Gençlik Merkezi ve Çarşamba Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Bilim Parkında fen bilimleri dersini uygulamalı olarak işleme fırsatı bulan öğrenciler, Sezai Karakoç Gençlik Merkezinde robotik kodlama, el sanatları ve birçok kursu yakından tanıdı. Çarşamba Halk Kütüphanesini de ziyaret eden öğrencilerinin en sevdiği alan ise çocuk kütüphanesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, öğrencilere yeni alanlar kazandırmak, kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunabilmek için çalıştıklarını belirterek, "Bir kentin, ülkenin gelişmesindeki en büyük etkenin eğitim olduğunun bilincindeyiz. İlçemize kazandırdığımız tüm yatırımlarımızda da bu hususu göz önünde bulunduruyoruz. 'Geleceğin bilim insanları Çarşamba'da yetişiyor' diye çıktığımız bu yolda 15 bin kişi bilim parkımızı ziyaret etti. Sezai Karakoç Gençlik Merkezimizde de derslerimiz bir yandan devam ediyor." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin yeni gözde mekanının Çarşamba Halk Kütüphanesi olduğunu anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, çocuklarımız çok şanslı, kitap okuma, ders çalışma, dinlenme, araştırma ve kafe gibi alanları barındıran kütüphanemiz sayesinde tüm ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir yere, Çarşamba Halk Kütüphanemize sahipler. Eğitim alanlarında yaptığımız dev yatırımlarımız kütüphanemiz, bilim parkımız ve Sezai Karakoç Gençlik Merkezimiz ile geleceğimizin teminatı gençlerimizi özenle yarınlara hazırlıyoruz. Sanattan spora her alanda gençlerimizin, çocuklarımızın yanındayız. Çarşamba'mız gençlerimizle, çocuklarımızla daha da güzel. İnşallah bu yatırımlarımıza daha da güzellerini ekleyerek çalışmalarımızla örnek olmaya devam edeceğiz."