Ağaca takılan yamaç paraşütçüsünü itfaiye kurtardı

SAMSUM'datekliuçuş sırasında ağaca takılan yamaç paraşütü pilotu Mustafa Demir, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi'nden tekli uçuş yapan Mustafa Demir, rüzgarın etkisi ile savrulup, bir ağacın dallarına takılarak mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışma ile Demir'i merdivene alarak kurtardı. Demir'in durumunun iyi olduğu belirtildi.