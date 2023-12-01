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        Ağaca takılan yamaç paraşütçüsünü itfaiye kurtardı

        SAMSUM'datekliuçuş sırasında ağaca takılan yamaç paraşütü pilotu Mustafa Demir, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:20
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        Ağaca takılan yamaç paraşütçüsünü itfaiye kurtardı
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        SAMSUM'datekliuçuş sırasında ağaca takılan yamaç paraşütü pilotu Mustafa Demir, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi'nden tekli uçuş yapan Mustafa Demir, rüzgarın etkisi ile savrulup, bir ağacın dallarına takılarak mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışma ile Demir'i merdivene alarak kurtardı. Demir'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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