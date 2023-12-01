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        Samsun'da kavga sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 09:16 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:16
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        Samsun'da kavga sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde S.Y, K.Ş. ve M.C.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, bıçakla K.Ş. ve M.C.K'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.Ş, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Şüpheli S.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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