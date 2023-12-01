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        Samsun'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:18
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        Samsun'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sinop'tan Samsun yönüne giden Yunus Eren Okur (32) yönetimindeki 34 PG 6468 plakalı otomobil, Göltepe Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunan motosiklet ve reklam panolarına çarptıktan sonra şarampole devrildi.

        Sürücü ile araçta bulunan eşi Merve Nur Okur yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza, bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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