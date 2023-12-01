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        Samsunspor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

        SÜPERLig´in 14´üncü haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor, hazırlıklarını tamamlayarak, Adana´ya hareket etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:30
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        Samsunspor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı
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        SÜPERLig´in 14´üncü haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor, hazırlıklarını tamamlayarak, Adana´ya hareket etti.

        Adana Demirspor ile Samsunspor yarın saat 19.00´da Yeni Adana Stadyumu´nda karşılaşacak. Mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka´nın yardımcılıklarını Hakam Yemişken ve Candaş Elbil üstlenecek.

        Adana´ya sakatlıkları bulunan Yunus Emre Çift, Gaetan Laura, Landry Dimata, Zeki Yavru, Flavien Tait ve Youssef Ait Bennasser götürülmezken, kadroda şu isimler yer aldı;

        "Okan Kocuk, Jakub Szumski, Halil Yeral, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Alim Öztürk, Soner Gönül, Marc Bola, Kingsley Schendler, Nanu, Michael Tırpan, Muhammet Ali Özbaskıcı, Taylan Antalyalı, Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Carlo Holse, Moryke Fofana, Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji ve Ercan Kara."

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        Galeri
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