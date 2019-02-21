Samsung, akıllı telefon serisi Galaxy’nin 10. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikle merakla beklenen yeni modellerini resmen tanıttı. Etkinlikte Galaxy S10, S10+ ve S10e modellerinin yanısıra, Samsung’un ilk katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold da vitrine çıktı.
Kapalı hali 4.58 inçlik, açık hali ise 7.3 inçlik ekran barındıran Galaxy Fold’ta 1536 x 2152 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran bulunuyor. Etkinlikte, 26 Nisan’da satışa sunulacağı duyurulan Samsung Galaxy Fold’un fiyatının ise 1980 dolar olacağı açıklandı. Samsung’un katlanabilir ekranlı bu telefon modeli, oldukça yüksek olan fiyatıyla teknoloji dünyasını da şaşırttı.
FİYATI DA 20 BİN TL'YE KATLAR!
Hatta sosyal medyada, şimdiden bu fiyata alınabilecek ürünler şeyler yapılmaya başlandı. Galaxy Fold’un 1980 dolarlık fiyatı 10 bin 500 TL’lik bir rakama karşılık gelirken, Samsung, bu yılın ,kinci çeyreğinde galaxy Fold'u Türkiye'de de satışa sunacağını duyurdu. Yurtdışında 999 dolara satılan telefon modellerinin, Türkiye’de 10 bin TL’ye tüketiciye ulaştığı hesaba katıldığında, Gaalxy Fold'ta bu fiyatın yaklaşık iki katına çıkarak 20 bin TL’ye dayanması kuvvetle muhtemel.
— Juan Sanson Jr (@juansansonjr) February 20, 2019
Galaxy Fold'un Özellikleri
Ekran
Ana ekran: 7.3” QXGA+ Dinamik AMOLED (4.2:3)
Kapak ekranı: 4.6” HD+ Super AMOLED (21:9)
Kamera
Kapak Kamerası
10MP (2PD),F2.2
Arka Kamera
Ultra Geniş Açı: 16MP, F2.2
Geniş Açı: 12MP (2PD),F1.5/F2.4, OIS
Telefoto: 12MP, F2.4, OIS
Ön Kamera
Geniş Açı: 10MP (2PD) F2.2
RGB Derinlik: 8MP, F1.9
İşlemci
7nm 64-bit Sekiz çekirdekli işlemci
Bellek/Depolama
12GB RAM(LPDDR4x),512GB (UFS3.0)
* MicroSD yuvası yok
Pil
4,380mAh (tipik)
Hızlı Şarj, kablolu ve kablosuz ile uyumlu
Kablolu şarj, QC2.0 ve AFC ile uyumlu
Kablosuz şarj, WPC ve PMA ile uyumlu
İşletim Sistemi
Android 9.0 (Pie)
S10, S10+, S10e...
Gelelim Samsung'un tanıtım etkinliğinin asıl önemli oyuncusu olan Galaxy S10 serisine...
Dinamik AMOLED ekran ve yeni nesil biyometrik doğrulama sistemi ultrasonik parmak izi tarayıcısına sahip olan Galaxy S10 ile S10+’da, 123 derece görüş alanı sunan ultra-geniş açılı lens, dijital sabitleme teknolojisi, arka ve ön kameralarda UHD kalitesinde fotoğraf çekimi ve arka kamera HDR10+ kalitesinde kayıt yapma gibi özellikler bulunuyor.
Nöral işlemcili, yapay zekâlı kamerayla gelen Samsung S10 ailesi, hızlı kablosuz şarj özelliğinin yanısıra kablosuz güç paylaşımı da yapabiliyor. Bu özellikle Qi-Sertifikalı akıllı telefon ve giyilebilir cihazlar şarj edilebiliyor.
TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELECEK?
128 GB hafızalı Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e; 27 Şubat 2019 tarihinden Türkiye’de satışa sunulacak. Türkiye’de satışa sunulacak modellerin renk seçenekleri, 128 GB hafızalı Galaxy S10 için Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 128 GB hafızalı Galaxy S10+ ve 128 GB hafızalı Galaxy S10e için Prizma Yeşil, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 512 GB hafızalı Galaxy S10+ için Seramik Beyaz olacak.
FİYATI NE OLACAK?
Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S10 için 6 bin 599 TL, Galaxy S10+ için 7 bin 499 TL ve Galaxy S10e için 5 bin 499 TL olarak duyuruldu. Her üç model için 21 Şubat 2019’dan itibaren de ön siparişler verilebilecek.
Ön sipariş kampanyası çerçevesinde herhangi bir Galaxy S10 siparişi veren ve kampanya koşullarını sağlayan tüketicilere, satış fiyatı 799 TL değerinde bir çift Galaxy Buds hediye edilecek. 512 GB hafızalı Galaxy S10+’ın Türkiye’de satışa çıkacağı tarih ve tavsiye edilen perakende satış fiyatı ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.
İşte yeni Galaxy S10 serisinin tüm özellikleri
Galaxy S10
Galaxy S10+
Galaxy S10e
Ekran
6.1-inç Quad HD+ Kavisli Dinamik AMOLED, 19:9 (550ppi)
6.4-inç Quad HD+ Kavisli Dinamik AMOLED, 19:9 (522ppi)
5.8-inç, Full HD+
Düz Dinamik AMOLED,
19:9 (438ppi)
Kameralar
Arka: Çift OIS ile 3 Kamera
- Telefoto: 12MP PDAF, F2.4, OIS (45°)
Ön:
Arka: Çift OIS ile 3 Kamera
- Telefoto: 12MP PDAF, F2.4, OIS (45°)
Ön: Çift Kamera
Arka: OIS ile 2 Kamera
- Geniş Açı: 12MP Dual Piksel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)
- 0.5X optik zum,
8X’e kadar dijital zum
Ön:
Boyutlar/Ağırlık
70.4 x 149.9 x 7.8mm, 157g
74.1 x 157.6 x 7.8mm, 175g (Seramik: 198g)
69.9 x 142.2 x 7.9mm,
150g
İşlemci
8nm 64-bit sekiz çekirdekli işlemci
(Maks. 2.7 GHz + 2.3 GHz + 1.9 GHz)
Bellek/Depolama
8GB RAM (LPDDR4X),128GB
+ MicroSD (512GB’a kadar)
8GB RAM (LPDDR4X),128GB/512GB
+ MicroSD (512GB’a kadar)
6GB RAM (LPDDR4X),
128GB
(512GB’a kadar)
SIM Kart
Tek: Nano SIM ya da MicroSD (512GB’a kadar)
Pil
3,400mAh
4,100mAh
3,100mAh
Hızlı şarj (hem kablolu hem kablosuz)
Hızlı Kablosuz Şarj 2.0
Kablosuz Güç Paylaşımı
İşletim Sistemi
Android 9.0 (Pie)
Ağ
Gelişmiş 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20
Bağlantı
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz),
VHT80 MU-MIMO, 1024QAM
- 1.2Gbps İndirme / 1.2Gbps Yükleme
Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Tip-C, NFC,
Lokasyon (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)
Ödeme Sistemleri
NFC, MST
Sensörler
İvme ölçer, Barometre, Ultrasonik Parmak İzi Okuyucu, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Kalp Atışı Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü
İvme ölçer, Barometre, Kapasitif Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü
Kilitler
Kilit Tipleri: Kaydırma, Desen, PIN, Şifre
Ses
Stereo AKG hoparlör ve kulaklıklar
Dolby Atmos teknolojisi
Video
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
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