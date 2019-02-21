Samsung, akıllı telefon serisi Galaxy’nin 10. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikle merakla beklenen yeni modellerini resmen tanıttı. Etkinlikte Galaxy S10, S10+ ve S10e modellerinin yanısıra, Samsung’un ilk katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold da vitrine çıktı.

Kapalı hali 4.58 inçlik, açık hali ise 7.3 inçlik ekran barındıran Galaxy Fold’ta 1536 x 2152 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran bulunuyor. Etkinlikte, 26 Nisan’da satışa sunulacağı duyurulan Samsung Galaxy Fold’un fiyatının ise 1980 dolar olacağı açıklandı. Samsung’un katlanabilir ekranlı bu telefon modeli, oldukça yüksek olan fiyatıyla teknoloji dünyasını da şaşırttı.

FİYATI DA 20 BİN TL'YE KATLAR!

Hatta sosyal medyada, şimdiden bu fiyata alınabilecek ürünler şeyler yapılmaya başlandı. Galaxy Fold’un 1980 dolarlık fiyatı 10 bin 500 TL’lik bir rakama karşılık gelirken, Samsung, bu yılın ,kinci çeyreğinde galaxy Fold'u Türkiye'de de satışa sunacağını duyurdu. Yurtdışında 999 dolara satılan telefon modellerinin, Türkiye’de 10 bin TL’ye tüketiciye ulaştığı hesaba katıldığında, Gaalxy Fold'ta bu fiyatın yaklaşık iki katına çıkarak 20 bin TL’ye dayanması kuvvetle muhtemel.

— Juan Sanson Jr (@juansansonjr) February 20, 2019

Galaxy Fold'un Özellikleri

Ekran Ana ekran: 7.3” QXGA+ Dinamik AMOLED (4.2:3) Kapak ekranı: 4.6” HD+ Super AMOLED (21:9) Kamera Kapak Kamerası 10MP (2PD),F2.2 Arka Kamera Ultra Geniş Açı: 16MP, F2.2 Geniş Açı: 12MP (2PD),F1.5/F2.4, OIS Telefoto: 12MP, F2.4, OIS Ön Kamera Geniş Açı: 10MP (2PD) F2.2 RGB Derinlik: 8MP, F1.9 İşlemci 7nm 64-bit Sekiz çekirdekli işlemci Bellek/Depolama 12GB RAM(LPDDR4x),512GB (UFS3.0) * MicroSD yuvası yok Pil 4,380mAh (tipik) Hızlı Şarj, kablolu ve kablosuz ile uyumlu Kablolu şarj, QC2.0 ve AFC ile uyumlu Kablosuz şarj, WPC ve PMA ile uyumlu İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie)

S10, S10+, S10e...

Gelelim Samsung'un tanıtım etkinliğinin asıl önemli oyuncusu olan Galaxy S10 serisine...

Dinamik AMOLED ekran ve yeni nesil biyometrik doğrulama sistemi ultrasonik parmak izi tarayıcısına sahip olan Galaxy S10 ile S10+’da, 123 derece görüş alanı sunan ultra-geniş açılı lens, dijital sabitleme teknolojisi, arka ve ön kameralarda UHD kalitesinde fotoğraf çekimi ve arka kamera HDR10+ kalitesinde kayıt yapma gibi özellikler bulunuyor.

Nöral işlemcili, yapay zekâlı kamerayla gelen Samsung S10 ailesi, hızlı kablosuz şarj özelliğinin yanısıra kablosuz güç paylaşımı da yapabiliyor. Bu özellikle Qi-Sertifikalı akıllı telefon ve giyilebilir cihazlar şarj edilebiliyor.

TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELECEK?

128 GB hafızalı Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e; 27 Şubat 2019 tarihinden Türkiye’de satışa sunulacak. Türkiye’de satışa sunulacak modellerin renk seçenekleri, 128 GB hafızalı Galaxy S10 için Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 128 GB hafızalı Galaxy S10+ ve 128 GB hafızalı Galaxy S10e için Prizma Yeşil, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 512 GB hafızalı Galaxy S10+ için Seramik Beyaz olacak.

FİYATI NE OLACAK?

Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S10 için 6 bin 599 TL, Galaxy S10+ için 7 bin 499 TL ve Galaxy S10e için 5 bin 499 TL olarak duyuruldu. Her üç model için 21 Şubat 2019’dan itibaren de ön siparişler verilebilecek.

Ön sipariş kampanyası çerçevesinde herhangi bir Galaxy S10 siparişi veren ve kampanya koşullarını sağlayan tüketicilere, satış fiyatı 799 TL değerinde bir çift Galaxy Buds hediye edilecek. 512 GB hafızalı Galaxy S10+’ın Türkiye’de satışa çıkacağı tarih ve tavsiye edilen perakende satış fiyatı ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

İşte yeni Galaxy S10 serisinin tüm özellikleri