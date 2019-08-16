Sanayi üretimi Haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış veriye göre önceki yıla göre yüzde 3.9 ve bir önceki aya göre ise yüzde 3.7 düştü. Ancak her ne kadar takvim etkisinden arındırılmış veri de olsa düşüşün bu kadar sert olmasında ve mobilya hariç genele yayılmasında bayramın etkisi büyük oldu. Ramazan bayramı nedeniyle 3-10 Haziran tarihleri tatil ilan edildiği için ayın 1 haftası üretim yapılamadı. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veriyi hesaplarken kamu kurumlarını tatil yaptı sayarken özel sektörün ise çalıştığını varsaydı. Oysa 3-10 Haziran tarihlerinde özel sektör de ağırlıklı olarak tatildeydi. İşte bu 1.5 gün sanayinin belkemiğini oluşturan özel sektör için tatil değil de çalışılan gün sayılınca bu durum sanayi üretim endeksini olumsuz etkiledi. Önceki aylarda aylık bazda görülen arış da maalesef bu kez yüzde 3.7 düşüş olarak gerçekleşti.

KUR YÜKSELİNCE SANAYİ ÇARKINI DÖNDÜREMİYOR

1.5 günlük tatilin üretimdeki güne eklenmesinin yanı sıra 23 Haziran'da yapılan İstanbul seçimlerinin yenilenmesi nedeniyle de sanayinin üretime odaklanamadığı anlaşılıyor. Diğer yandan seçimlerin yenilenme kararının ardından mayıs ortasında dolar kurunun tekrar 6.25'e yükselmesi ve mayısın sonuna kadar da 5.90-6.10 lira arasında seyretmesinin üretim kararlarını etkilediği anlaşılıyor.

MOBİLYA HARİÇ GENELE YANSIDI

Sektörler itibariyle baktığımızda üretimin ana girdi kalemlerinden olan aramalı üretiminin yüzde 8.1 düşmesi dikkat çekici. Diğer yandan imalat sanayi üretimin yüzde 4.6'lık kan kaybı sanayinin kalbindeki gerilemeyi açıkça ortaya seriyor. İhracat kalemleri olan tekstil ürünleri, deri, ağaç, kauçuk ve plastik ürünler ile elektrikli teçhizattaki düşüş kötü sinyaller verdi. Sanayinin hizmetleri sayılan makine ekipmanların kurulumu da yüzde 9.7 geriledi. Bir tek ÖTV indirimi sona ereceği için mobilya üretiminde yüzde 24.5'lik artış meydana geldi.

Yıllık olarak sanayi üretimini en çok aşağı çeken kalem yüzde 18.4 daralan madencilik ve taşocakçılığı sektörü oldu. Bu kalem nedeniyle sanayi üretimi 8.3 puan geriledi. Metalik olmayan mineral ürünler de endeksi 1.4 puan aşağı çekti.

SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 3.9 DÜŞTÜ