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        Haberler Gündem İstanbul Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın çıktı

        Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 02:11 Güncelleme: 24.04.2025 - 02:11
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        Oto galericiler sitesinde yangın
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        Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'taki galericiler sitesinde, araçların park halinde olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

        Bu arada, yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görülürken, yanma sırasında patlamaların meydana geldiği duyuldu.

        Bazı iş yeri sahiplerinin de siteye gelerek, galerideki araçları dışarıya çıkarmaya çalıştıkları görüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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