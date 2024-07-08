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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da sokakta silahla vurulan kişi öldü

        Şanlıurfa'da evine döndüğü sırada sokakta tartıştığı şüpheli tarafından tabancayla vurulan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 01:57 Güncelleme: 08.07.2024 - 01:59
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü
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        Şanlıurfa'da yürüyerek evine giderken sokakta tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğrayan Nihat Ağaslan (55), hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyerek evine giden Nihat Ağaslan, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ile tartıştı.

        ÇIKAN TARTIŞMADAN VURULDU

        Sebebi bilinmeyen tartışmada şüpheli, yanındaki tabancayla Ağaslan’a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ağaslan, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

        DHA'nın haberine göre; acil serviste tedaviye alınan Ağaslan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağaslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #haberler
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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