Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her hafta hayalleri süsleyen Şans Topu'nun 598. hafta çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar, sonuçlar için bekleyiş içinde. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak Şans Topu çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 8 Ağustos Şans Topu çekilişinin detayları...

ŞANS TOPU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te başlayacak. Çekilişi anlık takip etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden çekiliş saatinden itibaren çekiliş bitene kadar canlı yayını izleyebilecek.

Şans Topu sonuçları, en geç yarım saat içerisinde çekiliş bilgileri ile birlikte Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan Ağustos 2018 tarihli 894. hafta çekilişinde şanslı numaralar 09 - 21 - 26 - 28 - 30 + 09 olarak belirlendi. 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi olurken, kişi başı 746 bin 226 lira dağıtıldı.

Öte yandan 5 bilen 23 kişi 3 bin 345 lira 75'er kuruş, 4+1 bilen 214 kişi 359 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 287 kişi 31 lira 25'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 20 kişi18 lira 65'er kuruş, 3 bilen 93 bin 112 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2+1 bilen 63 bin 775 kişi 5 lira 75'er kuruş, 1+1 bilen 206 bin 901 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

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