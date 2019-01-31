Türkiye'nin büyük bir umutlarla beklediği 30 Ocak 2019 Şans Topu sonuçları açıklandı! Dün akşam Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat şubesinde noter huzurunda kazandıran numaralar çekildi. Her hafta çarşamba günü şans topu oynayan ve çıkan rakamları doğru tahmin eden kişiler byük ikramiyenin de sahibi oluyor. Bu hafta 5+1 bilen Kütahya'nın Simav ilçesinden çıktı. İşte MPİ 30 Ocak 2019 Çarşamba reyting sonuçları

ŞANS TOPU 30 OCAK 2019 SONUÇLARI: 2 - 9 - 11 - 19 - 31 + 11

Şans Topu sonuçlarına göre Kütahya Simav'dan 1 kişi 5+1 bilerek 648 bin 200 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 648.200,40 TL 5 bilen kişi sayısı : 25 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.592,85 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 734 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 88,40 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.395 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,55 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 8.045 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,55 TL 3 bilen kişi sayısı : 81.855 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 61.169 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,95 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 184.557 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 TL

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA 23 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 10 - 18 - 29 - 30 + 10

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: KOCAELİ / GEBZE

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.358.898,40 TL 5 bilen kişi sayısı : 15 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.756,45 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 215 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 332,20 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.578 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 36,90 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 7.522 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,10 TL 3 bilen kişi sayısı : 77.844 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 67.088 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,10 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 207.401 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,05 TL



ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.