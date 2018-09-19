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Şans Topu sonuçları: MPİ Şans Topu çekilişi - 19 Eylül ne zaman? Dakikalar kaldı!

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. Peki; Şans Topu çekilişi ne zaman yapılacak? Çekilişe dakikalar kaldı. Çekilişinin hemen ardından MPİ Şans Topu sonuçları - 19 Eylül, haberimizde olacak...

19.09.2018 - 20:18 | Güncelleme:

Şans Topu sonuçları için geri sayım başladı. Her hafta Çarşamba günü yapılan çekiliş öncesi şans oyunu tutukunları, "Şans Topu çekilişi ne zaman?" ve "Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına cevap arıyor. Şans Topu 19 Eylül çekilişi için geri sayım başladı. İşte detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 19 EYLÜL

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından, MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında saat 21.15'te yapılacak. Çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları haberimizde olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI 

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 2 milyon 183 bin 491 lira 22 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 5 bin 145 lira 40 kuruş, 4 artı 1 bilen 200 kişi 386 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 747 kişi 37 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 271 kişi 21 lira 5'er kuruş, 3 bilen 89 bin 250 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 61 bin 857 kişi 5 lira 95'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 972 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. 

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 800 bin 784 lira 80 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 25 bin 185 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 571 bin 677 lira 79 kuruş aktarıldı.

5+1 bilen kişi sayısı : 3. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.183.491,22 TL
5 bilen kişi sayısı : 15 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.145,40 TL
4+1 bilen kişi sayısı : 200 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 386,15 TL
4 bilen kişi sayısı : 2.747 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 37,50 TL
3+1 bilen kişi sayısı : 6.271 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,05 TL
3 bilen kişi sayısı : 89.250 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL
2+1 bilen kişi sayısı : 61.857 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,95 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
 207.972 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

 

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