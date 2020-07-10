AA

Rengi ve güzelliğiyle ilgi çeken ayçiçekleri, görenleri kendine hayran bırakıyor.

AA'nın haberine göre özellikle gün batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen ayçiçekleri, birçok fotoğrafçı tarafından da stüdyo olarak kullanılıyor.

Bazı vatandaşlar da bölgede 'gündöndü' veya 'günebakan' olarak da bilinen ayçiçekleri arasında fotoğraf çektirmek için bölgeye geliyor.

Arkadaşlarıyla ayçiçek tarlasında fotoğraf çektiren Seren Arslan, ayçiçeklerinin açmasıyla Tekirdağ'da görsel şölen yaşandığını söyledi.

Arslan, Trakya denilince akla ayçiçeklerinin geldiğini belirterek, "Trakya'nın 'sarı gelini' olarak da bilinir. Arkadaşlarla sürekli güzel fotoğraf çekilebileceğimiz yerler arıyoruz. Trakya'da fotoğraf için uygun yerlerden biri de bu tarlalar. Herkesin gelip bu güzelliği görmesi gerekiyor" dedi.

Reyhan Özen de bugünlerde Trakya'da tarlaların sarıya boyandığını ifade ederek, "Bizler de fotoğrafçı arkadaşlarla kendimizi bu sarı büyüye kaptırdık. Yolu düşen herkesin bu sarı güzellikleri gelip görmesi gerekir. 2 hafta sürecek bu renk cümbüşüne herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Ayçiçek tarlasında arkadaşlarının fotoğrafını çeken Mehmet Emre Bingül ise bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü anlatarak, "Trakya'nın sarı gelini açınca tarlalarımız süsleniyor. Biz de bu güzellikleri fotoğraflamaya geliyoruz. Çektiğimiz fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak bölgemizin tanıtımına da katkı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.