3 gündür bekleyen var

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda önceki gün Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücüleri kapıda kaldı. Geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen uluslar arası taşımacılık yapılan TIR'lar kuyruk oluşturdu.

DHA'nın haberine göre, TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu üzerinde oluşan kuyruk, Türk tarafında 21 kilometre uzadı. TIR kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar geldi. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor. Türk yetkililer, Gürcistan gümrüğünde geçişlerde yavaşlama yaşanan işlemlerle ilgili temas başlattı.

TIR SÜRÜCÜLERİ TEPKİLİ

Yollarda uzun kuyruklar oluşturan TIR sürücüleri, 3 gündür beklediklerini belirterek, Gürcistan gümrüğünde yaşanan sorunun çözülmesi için Türk makamlarının devreye girmesini istedi.

İran’dan TIR’la ürün getirdiğini belirten Bagir Mekide “Sınır kapılarında böyle sorunlar oluyor. Sıra var, kaç gündür bekliyoruz. Yemek bile zor yapıp, yiyoruz. Böyle yollarda bekliyoruz" dedi.

TIR kuyruğunun Arhavi ilçesine kadar ulaştığını söyleyen Coşkun Çavuşoğlu ise “Kuyruğun uzunluğunu görünce yetkililer sıkıntının boyutunu tahmin edebililer. Bu ara bu kuyruğun nedeni nispeten Gürcistan kaynaklı oluyor" dedi.

Hıdır Alkan ise kapıda sürekli sorunlar yaşandığını belirterek “Her zaman sıra oluyor ama bu kadar olmamıştı. Bu yoğunluğun nedeni bayramdan da olabilir. Kaç gün daha bekleyeceğiz bilmiyoruz" dedi.

6-7 gündür sırada bekleyenlerin olduğunu ifade eden Ahmet Bayraktar ise “Devletimiz bu sıralara çözüm bulmak için kapıyı yeniledi, fakat buda çözüm olmadı. Yeni bir sistem düşünülmeli ya da memuru artırmak gerekiyor. Karşı ülkede sorun varsa oraya baskı yapılmalı. İhracatla yükseleceğiz diyoruz. Bazı araçlarda yaş sebze var ama 6 gündür sırada. Bu ne kadar mantıklı" diyerek TIR kuyrukların önlem alınmasını istedi.