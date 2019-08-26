Hafta sonunu dostları ile birlikte alışveriş yaparak değerlendiren ünlü oyuncu, dünyaca ünlü markalardan yaptığı alışverişin sonrasında bir kafede dostları ile oturarak kahve içip sohbet etti. Arkadaşlarıyla oturduğu sırada başta gurbetçi hayranları olmak üzere bir çok seveninin fotoğraf isteği ile karşılaşan Hünel, istekleri kırmayarak alçak gönüllülüğü ile taktir topladı.

Akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldığı sırada muhabirler tarafından görüntülenen başarılı oyuncunun kolunda ki bandaj dikkatlerden kaçmadı. Gazetecilerin "Geçmiş olsun" dileklerine teşekkür eden Saruhan Hünel, "Önemli bir şey yok, ufak bir kaza diyelim." demek ile yetindi.