Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, ilerleyen günlerde pek çok üründe fiyat düşüşleri beklendiğini aktardı.
Özellikle sebze fiyatlarında düşüş yaşanacağını bildiren Tavşan, patlıcan ve salatalık fiyatlarında ciddi düşüş olduğunu söyledi. Tavşan, sera ürünü patlıcan ve salatalıkta bolluğa dikkati çekerek, üretim bölgesinde 1,5 liradan başlayan kilogram fiyatlarının, halde 2,5-3 lira olduğuna işaret etti.
Tavşan, sırada soğan ve patates fiyatlarında düşüş bulunduğuna vurgu yaparak, "Kuru soğan ve patates fiyatları da biraz daha uygun olacak. Yeni mahsuller çıkıyor. Tam rekolte belli değil ama fiyatı normale dönecek. Şu anda Adana'da ürün çıkmaya başladı. Ceyhan'daki ürün gelecek, ardından da Anadolu'dan ürün gelecek. Gelmeye başladı ürün. Bir hafta içinde bollaşacak, ürün fiyatları biraz daha makul seviyelere gelir." diye konuştu.
Tavşan, soğan ve patatesin gelmesiyle ithal ürün getirilmesine de gerek kalmayacağına işaret etti.
"BİBER VE DOMATES FİYATI DÜŞECEK"
Fiyatında düşüş beklenen sıradaki ürünün biber olacağını kaydeden Tavşan, "Fiyatı yüksek olarak biber çeşitleri kaldı. Onlar da havaların ısınmasıyla normale dönecek. Her türlü biber gelecek, kıl, sivri, dolma, acı, kapya cinsi biberler piyasaya girecek. Havalar hala soğuk seyrediyor. Üretim bölgelerinde de hava sıcaklıkları halen yükselmedi. Birazcık havalarda ısınma olması fiyatları normal seviyelere düşürecek." ifadelerini kullandı.
Tavşan, domateste de havaların ısınmasının beklendiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Sebze meyve işi taahhütle olmaz. Normal olarak mayısta ürün fiyatlarının düzene girmesi lazım. Yeşil soğanın fiyatı yüksek deniyor ancak zaten bu mevsimde bu ürünün lezzeti de çok olmuyor. Mevsimi değil. Bu sene pek çok ürün sıkıntılıydı ve ürün bulunmuyordu. Domates fiyatlarının normale dönmesinin de eli kulağında. Mayıs ayında ürün fiyatları bu kadar konuşulmayacak seviyelerde olacak. Bir yandan da domates ihracatı var. Döviz kurunun da etkisiyle ihracat artıyor. Balkanlar'a domates gidiyor."
Bu sezon pek çok ürünün bol olmasını beklediklerini belirten Tavşan, "Şu ana kadar hiçbir üründe sorun görünmüyor ancak bir anda yağmur ya da dolu, ürünleri vurabilir. Bir gün bile şiddetli yağmur yağsa tüm dengeler değişir. İnşallah bu sene fiyatların genel olarak düzene girmesini bekliyoruz." dedi.
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