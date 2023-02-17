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Haberler Magazin Sefo, Hatay'da depremzede çocukları ziyaret etti - Magazin haberleri
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Sefo depremzede çocukları ziyaret etti

'Sefo' lakaplı Seyfullah Sağır, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Hatay'a gitti. Depremzede çocuklara hediye götüren rapçi, hem onlarla sohbet etti hem de şarkılarını birlikte söyleyerek moral verdi

Sefo, Hatay'da depremzede çocukları ziyaret etti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Ünlü isimler de deprem sonrası seferber oldu. Bazı isimler İstanbul'da depremzedeler için yardım çalışmalarına katılırken, bazıları da soluğu deprem bölgesinde aldı. Ünlüler aynı zamanda nakdi yardımda da bulunuyor. Bu isimlerden biri olan rapçi Sefo da depremzedeler için kolları sıvadı.

Deprem bölgesinde çadırlarda kalan çocuklara hediye götüren Sefo, hem onlarla sohbet etti hem de şarkılarını birlikte söyleyerek moral verdi.

200 BİN TL BAĞIŞLAMIŞTI

Sefo, yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere 200 bin TL bağışta bulunmuştu.

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