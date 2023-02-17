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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demet Özdemir'den maden işçilerine teşekkür

Demet Özdemir, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıcı etkiye sahip iki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için arama-kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerine teşekkür etti. Ünlü oyuncu, "Sizi unutmayacağız" dedi

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  • Demet Özdemir'den maden işçilerine teşekkür - Deprem haberleri

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden olurken tüm Türkiye'den ve dünyadan yardıma gelen ekipler arasında maden işçileri de vardı.
  • Demet Özdemir'den maden işçilerine teşekkür - Deprem haberleri

    Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) deprem bölgesine gelen madenciler, onlarca depremzedeyi enkazın altından çıkardı.
  • Demet Özdemir'den maden işçilerine teşekkür - Deprem haberleri

    "KÖMÜR İÇİN DEĞİL, ÖMÜR İÇİN GELDİK" MESAJI

    Arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve depremin 198. saatinde 18 yaşındaki Muhammed'i enkaz altından kurtaran maden işçileri, kentten ayrılırken de çalışma tahtalarına, "Kömür için değil, ömür için geldik... Hakkınızı helal edin" mesajını yazdı.
  • Demet Özdemir'den maden işçilerine teşekkür - Deprem haberleri

    MADEN İŞÇİLERİNE TEŞEKKÜR

    Oyuncu Demet Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maden işçilerine teşekkür etti. Konuyla ilgili konuşan Özdemir, "Bu zamana kadar hatta hâlâ enkaz çalışmalarına büyük ölçüde yüreğini, gücünü koymuş, yüksek ölçüde tespit ve başarılı kurtarmaları bizlere yaşatan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizi unutmayacağız" satırlarını yayınladı.
  • Demet Özdemir'den maden işçilerine teşekkür - Deprem haberleri

    Öte yandan Zonguldak'tan deprem bölgesi Hatay'a giden maden işçileri de daha önce konaklama için kullandıkları sınıfın tahtasına yazdıkları mesajla öğrencilerden güvenli yarınlar için isteklerde bulunmuştu.

    Fotoğraflar: AA, DHA, İHA, Instagram

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