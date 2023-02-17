Demet Özdemir'den maden işçilerine teşekkür

MADEN İŞÇİLERİNE TEŞEKKÜR



Oyuncu Demet Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maden işçilerine teşekkür etti. Konuyla ilgili konuşan Özdemir, "Bu zamana kadar hatta hâlâ enkaz çalışmalarına büyük ölçüde yüreğini, gücünü koymuş, yüksek ölçüde tespit ve başarılı kurtarmaları bizlere yaşatan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizi unutmayacağız" satırlarını yayınladı.