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Aleyna Tilki'den depremzede çocuklara yardım

Aleyna Tilki, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede çocuklar için harekete geçti. Tilki, çocuklar için oyun alanı yaptırmak ve oyuncak yardımı göndermek istediğini duyurdu

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  • Aleyna Tilki'den depremzede çocuklara oyuncak yardımı: Hepsini en güzel yerlere ulaştıracağız - Deprem haberleri

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Yaşanan felaketin ardından ünlüler de afet bölgesi için seferber oldu. Bu isimlerden biri olan Aleyna Tilki de depremzede çocuklar için kolları sıvadı. 
  • Aleyna Tilki'den depremzede çocuklara oyuncak yardımı: Hepsini en güzel yerlere ulaştıracağız - Deprem haberleri

    Aleyna Tilki, depremzede çocuklara oyun alanı yaptırmak ve oyuncak yardımı göndermek istediğini açıkladı. 
  • Aleyna Tilki'den depremzede çocuklara oyuncak yardımı: Hepsini en güzel yerlere ulaştıracağız - Deprem haberleri

    Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Aleyna Tilki, "Tüm deprem bölgelerinde depolarımız mevcut. Oyuncak ve oyun alanında desteklerinizi direkt bana ya da AHBAP Derneği'ne ulaştırabilirsiniz. Şimdiden yardım edebilen herkese teşekkür ederiz" dedi.
  • Aleyna Tilki'den depremzede çocuklara oyuncak yardımı: Hepsini en güzel yerlere ulaştıracağız - Deprem haberleri

    "HEPSİNİ EN GÜZEL YERLERE ULAŞTIRACAĞIZ"

    Ardından soluğu depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da alan Aleyna Tilki, depremzede çocuklarla bir araya geldi. 

    O anları da takipçileriyle paylaşan Aleyna Tilki, "Buradaki çocuklar için oyun oynamak, duygularını paylaşmalarına destek olmak çok önemli. Oyun alanı ve oyuncak projesi için bağışlarınıza devam edebilirsiniz. Hepsini en güzel yerlere ulaştıracağız bizzat" ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: Instagram, AA

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