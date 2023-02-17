"HEPSİNİ EN GÜZEL YERLERE ULAŞTIRACAĞIZ"

Ardından soluğu depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da alan Aleyna Tilki, depremzede çocuklarla bir araya geldi.

O anları da takipçileriyle paylaşan Aleyna Tilki, "Buradaki çocuklar için oyun oynamak, duygularını paylaşmalarına destek olmak çok önemli. Oyun alanı ve oyuncak projesi için bağışlarınıza devam edebilirsiniz. Hepsini en güzel yerlere ulaştıracağız bizzat" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram, AA