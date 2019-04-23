Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Virunga Ulusal Parkı'nın iki sakini, kendilerini bebeklikten bu yana büyüten ve koruyan muhafızla selfie çektirdi.

Mathieu Shamavu isimli çalışan "ofiste sıradan bir gün" başlığıyla fotoğrafı paylaştı. Selfie'ye katılan gorillerin fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fotoğrafın tek amacı sıra dışı bir anı kayıt altına almak değildi. Paylaşım ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ekosistemine yönelik tehditlerle mücadele eden Virunga Ulusal Parkı için bağış toplanması amaçlandı.

Kaçak avlanma nedeniyle yok olma eşiğinde olan dağ gorillerinin nesillerinin tükenmekte olduğu ve vahşi doğada sayılarının yalnızca 1000 olduğu belirtildi.

İnternette fenomen olan iki gorilin annelerinin 2007 yılında öldürüldükleri o sırada yavrulardan birinin dört diğerinin yalnızca iki aylık olduğu ifade edildi. Gorillerin muhafızları, anne babaları olarak algıladığı aktarıldı.

KAÇAK AVCILIKLA SAVAŞIYORLAR

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusu hükümet güçleri ile silahlı grupların sürekli çatıştığı bir alan. Bu silahlı grupların bazıları park sınırları içinde yaşayarak goril avcılığı yapıyor.

Virunga Ulusal Parkı'nda 600 kişiden oluşan bir ekip, 20 yıldan fazla bir süredir devam eden savaş ve çatışmadan ağır şekilde etkilenen bölgede hayvanları avcılardan ve insan istilasından korumak için çalışıyor.