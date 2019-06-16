Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yaklaşık 2 yıldır futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyor. Çift, ekim ayında dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Selin Ciğerci, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ciğerci, bu kez mayolu pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekti. Havuzda verdiği pozları sosyal medya hesabından "Kylie Jenner veya Khloe Kardashian sandınız biliyorum ama benim, panik yapmayın" notuyla yayınlayan Ciğerci'nin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"ALIN SİZE KAYNANAM VE ELTİM"

Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda Ordu'da bir otelde düzenlenen 'Kadınlar Matinesi'nde sahneye çıkmıştı. Sahnede doğum günü kutlanan Selin Ciğerci'yi nişanlısı Gökhan Çıra, eltisi ve kayınvalidesi de yalnız bırakmamıştı.

Ciğerci kayınvalidesi ve eltisiyle beraber yer aldığı kareyi, "Kız alın size kaynanam ve eltim" notuyla paylaşmıştı.