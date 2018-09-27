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Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Tahir öldü mü? Sen Anlat Karadeniz son bölüm özeti...

Sen Anlat Karadeniz heyecan dolu bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Nefes ve Tahir en mutlu günlerini yaşarken gün sonunda Vedat'ın yaptığı hamle düzeni alt üst etti. Asiye kaçırıldı, Mustafa Tahir'e silah çekti. Son bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Tahir öldü mü? İşte Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı ve 23. son bölüm özeti...

27.09.2018 - 10:37 | Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz 23. bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Son bölümde Yiğit'in sünnet töreni yapıldı. Tüm aile bir arada özellikle Nefes ve Tahir en mutlu günlerini yaşarken, Vedat'ın yaptığı plan düzeni alt üst etti. Tören sonu Mustafa'yı arayan Vedat, geminin yandığı yalanını söyleyerek evin tüm erkeklerini evden uzaklaştırmayı başardı ve adamlarını Asiye'yi kaçırmak için gönderdi. Asiye kaçırıldı ve ortam gerildi. Bölümün final sahnesinde, Vedat'ın planı dahilinde Mustafa Tahir'i vurdu. Peki, Tahir öldü mü? Vedat'ın planı istediği gibi işleyecek mi? Bölüm sonrası yayınlanan fragmanda Nefes'in "Tahir öldü", sözleri izleyicide merak uyandırdı. İşte Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı ve 23. son bölüm özeti...

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı;

TAHİR ÖLDÜ MÜ?

Sen Anlat Karadeniz'in yayınlanan 24. yeni bölüm fragmanı izleyicide merak uyandırdı. Tahir'in ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Merak edilen sorunun cevabı gelecek hafta yayınlanacak 24. yeni bölümde belli olacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nefes ve Tahir, Vedat'ın varlığından habersiz en mutlu günlerini yaşarken, Vedat intikam peşindedir. Yiğit'in sünnet töreni için hazırlık yapılırken, törene katılmaya kararlı olan Vedat nasıl bir sürpriz hazırlıyor?

Nefes özgürlüğünün tadını çıkarırken Dağdevirenler için durum farklıdır. Murat'a olan aşkı nedeniyle ev hapsinde tutulan Nazar, Vedat'ın yaşadığını Murat'a söylemek isterken sevdiğinin başına nasıl bir bela açacak?

Asiye'yi kaçıran Vedat kardeşi kardeşle sınıyor. Yengesi ve yeğeni için hayatını ortaya koyan Tahir yolun sonuna mı geldi?

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