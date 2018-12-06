Sen Anlat Karadeniz 34. yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'de Yiğit'in hastalanması Tahir ile Nefes'i büyük telaşa soktu ve hemen hastaneye gittiler. Yiğit ile Tahir hastanedeyken Nefes birkaç parça eşya almak için eve döndü. Evde ise Nefes'i Vedat bekliyordu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Nefes'in Vedat'ı bıçakla tehdit ettiği, ancak Vedat'ın Nefes'e "Günaydın karıcığım" demesi damga vuruyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 34. yeni bölüm fragmanı ve 33. son bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) December 5, 2018

SEN ANLAT KARADENİZ 33. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tahir fırtınada kaybolur!

Karadeniz'e sığınan Tahir fırtınada kaybolur. Nefes, kaçırdığı tekneyle Tahir'in peşine düşer. Nefes Tahir'i bulabilecek mi yoksa Karadeniz sevdalarına mezar mı olacak? Nazar, ailesini tercih edip Murat'a sırt çevirirken Murat ısrarcıdır. Körkütük sarhoş halde Nazar'ın kapısına dayanan Murat'a Nazar ne cevap verecek? Tahir'den ayrı kalmaya dayanamayan Yiğit yataklara düşer. Tahir ve Nefes, Yiğit için seferber olurken Vedat ayrılık haberini almıştır. Nefes oğlu için çırpınırken, Vedat bu ayrılıktan nasıl faydalanacak?

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