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Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında?

Şener Üşümezsoy, deprem çalışmaları ile tanınmaktadır. 17 Ağustos 1999 depreminde halkı deprem konusunda bilgilendirmek için çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Deprem ile ilgili kitapları bulunmaktadır. Peki Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında?

Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. 1964-1969 yıllarında Pertevniyal Lisesi'ndende okudu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını bitirdi. 1991'de profesör oldu.

Bir dönem MTA'da çalıştı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

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