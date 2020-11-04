Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. 1964-1969 yıllarında Pertevniyal Lisesi'ndende okudu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını bitirdi. 1991'de profesör oldu.
Bir dönem MTA'da çalıştı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.
ŞENER ÜŞÜMEZSOY'UN KİTAPLARI
17 Ağustos Sonrası Marmara'da Deprem Riski
Vatandaş için Deprem Rehberi
İstanbul Depremi
Yeni Dünya Petrol Düzeni ve Körfez Savaşları
Türk Jeostratejisi
Petrol Şoku ve Yeni Ortadoğu Haritası
YORUMLAR