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Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı: "Hangi maçımız kolay ki"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Şenol Güneş oyuncularına dev maç öncesinde uyarılarda bulundu. Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi üzerine konuşan Güneş "Siz kendi oyununu oynayın. Hangi deplasman kolay ki" ifadelerini kullandı

Şenol Güneş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren dev maç öncesinde hazırlıklar da tamamlandı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, sarı-kırmızılılar karşısında Burak Yılmaz ve Adem Ljajic’in yüksek form grafiğine güveniyor. Bu iki ismin derbide fark yaratabileceğini bilen tecrübeli çalıştırıcı, takım içindeki olumlu havadan da son derece memnun.

Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmezlik serisinin üzerlerinde bir baskı oluşturmamasını isteyen Güneş oyuncularına uyarılarda bulunarak onları rahatlatmaya çalıştı. Tecrübeli teknik adam “Ligin en zor deplasmanlarından biri… Ama hangi deplasman kolay ki? Yeter ki biz kendi oyunumuzu oynayabilelim. Bu, Galatasaray’a da yeter Napoli’ye de…” ifadelerini kullandı.

QUARESMA YEDEK

Maçın 11’ini oluşturmakta zorlanan tecrübeli hoca, Quaresma’yı yine yedek oturtup Kagawa’yı oynatmayı planlıyor. Güneş’in bir diğer alternatifi ise Adriano ile Caner’i sol kanatta önü arkalı oynatmak. Bu dizilişte Kagawa ilk 11 dışı kalabilir.

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