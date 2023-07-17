Seray Sever ikizleriyle tatilde
Eşi Eray Sünbül ve ikiz çocuklarıyla birlikte soluğu Bodrum'da alan Seray Sever, güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı
Giriş: 17.07.2023 - 07:39
1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Seray Sever, 2018'de evlendiği eşi Eray Sünbül ve ikiz bebekleri Sofia ile Alya'yla birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
2
50 yaşındaki Sever ile ailesi, önceki gün konakladıkları otelin plajında objektiflere yansıdı.
3
Sofia ile suda keyifli anlar yaşayan Seray Sever'in neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.