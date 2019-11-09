Büyük takımlar istenmeyen; kötü bir sonuç aldıklarında hemen maç yapmak isterler. Hemen bir maç daha yapılsın ve o istenmeyen sonucu unutturacak bir başka sonuç alınsın dilerler.

Madrid'den çok kötü bir oyun ve skor ile dönen Galatasaray da Gaziantep'e bu düşünceyle inmişti. Gaziantep, ligimizin klasik "Kapanalım çıkalım" takımlarından. Atletik yapılı savunmacılar, pır pır kanatlar ve hızlı hücumculardan oluşan bu "Kapanalım çıkalım" takımlarına karşı birinci öncelik gol yememek olmalı. Galatasaray ligde fazla gol yemeyen bir takım zaten. Meselesi gol pozisyonu üretmekteydi. Bu zamana kadar ligde en az pozisyon üreten takımlardandı.



Terim de bu sezon ilk defa ama ilk defa sahaya konsantre olup BİR STRATEJİ belirlemişti. PSG ve Real Madrid maçlarında da 3-5-2 denemişti ama ilk defa dizilişin yanında bir farklılık yaratarak stratejiyi de değiştirmişti. Pasla falan uğraşmadan direkt oyuna yönlendirmişti takımını. Geride 3 stoper ve önlerindeki Lemina geriyi sağlama alacak, Adem ve Andone'ye toplar uzun atılacak, rakiplerden seken topları Emre - Mariano - Ömer - Feghouli alıp yeniden hızlı hücuma geçilecekti. Plan iyi işledi. Pozisyon üretilemedi ama rakibe hiç ama hiç kontra fırsatı da tanınmadı. Ama Galatasaray'ın gol sinyalleri vardı. Nitekim pozisyon üretilemese de Ömer bireysel beceri ile kilidi açtı. Sonra Adem'le bir net pozisyon harcandı. Andone sakatlanmasa 1-0'dan sonra daha fazla pozisyon bulurlardı. Antep reaksiyon göstermeye çalışsa da bir hızlı atakta Emre Taşdemir, Feghouli'ye güzel bir gol attırdı. G.Saray devreyi rahat bitirdi ve 2. yarıda da akıllıca bir düşünceyle kendi yarı alanında bekleyerek geçirdi.

Bu tip "Kapanalım çıkalım" takımları, gol yedikten ve geriye düştükten sonra pozisyon bulamıyorlar. Bu takımların yeniden maça ortak olabilmesi için ancak "ölüyü diriltecek" hatalar yapmanız lazım. Galatasaray bunu hiç yapmıyor. Geçen hafta Rize'yi bu hafta Antep'i rahat yendiler. Neden? Çünkü skoru buluyorlar. Biraz açılan takıma karşı 2'yi buluyorlar ve hiç pozisyon vermiyorlar. Saçma sapan bireysel hatalarla ölüyü de diriltmediklerinden hep yarışta kalıyorlar.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de bu özellik yok. Bu iki rakibinin Galatasaray'a göre en büyük eksileri çok bireysel hata yapıp gol yemeleri. G.Saray'da bu yok. Şimdi bu rahat galibiyet, bize şunu gösterir: Fatih Terim bu sene ilk kez bir farklılık gösterdi ve ilk kez denediği 'direkt oyun' stratejisiyle sonuca gitti. Bu strateji bu maçlık mıydı, yoksa kalıcı bir durum mu milli aradan sonra göreceğiz. Ama skoru bulup gol yememe özellikleri iyi.

Bu strateji, 0-0'da ve 1-0'da iş yaptı. Bir de 0-1'de görmek lazım. Galatasaray kadrosu 3-4-3 oynar. 4-1-4-1 oynar. 4-4-2 oynar. 3-5-2 oynar. Bir tek 4-3-3 oynayamaz. Terim bu zamana kadar olmayacak bir sistem denedi ama sonuç alamadı. Bundan sonra bir daha o dizilişi denemeyecektir diye tahmin ediyorum.

NOT: G.Saray'ın formasında yer alan siyah bant ve üzerinde Ata'mızı anan #yarınımızsensin sloganını bulan kimse kutluyorum.