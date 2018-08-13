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Serdar Ortaç: Evlilikten sonra dansçı kızlara sarılmak yasak

Antalya'da düzenlenen 22'nci Manavgat Barış Suyu Festivali'nde sahneye çıkan Serdar Ortaç, eskiden sahnede dansçılara sarıldığını belirterek, "Ama artık evlendim, sahnede dansçı kızlara sarılmak yasak" dedi

13.08.2018 - 12:02 | Güncelleme:

DHA'nın haberine göre, Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Manavgat Barış Suyu Festivali, Serdar Ortaç konseriyle sona erdi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

Festivalin adının 'Barış Suyu' olduğunu vurgulayan Ortaç, “Barış Suyu Festivali, ismi gibi berrak, barış dolu olsun. Herkes birbirini sevsin, saysın. Birbirlerine kızdıkları zaman 2 kere düşünsünler, nefes alsınlar, o siniri içlerine atsınlar. Yanağına vurana öbür yanağını dönsünler. Kavga etmesinler. İkiye ayrılmayalım. Allah aşkına bu çok önemli. İçte ikiye ayrılmazsak bizi kimse yıkamaz. O yüzden taraf olmaktan vazgeçip, hepimiz bayrağın tarafında yer alalım" dedi.

"BENİM TİŞÖRTÜMÜN AYNISINI GÖRDÜM"

Antalya'ya daha önceden defalarca geldiğini, Manavgat'ta ise ilk kez konser vereceğini söyeleyen Ortaç, “Geçerken caddeleri insanları izledim. Mağazaların ne kadar çok olduğunu gördüm. Herkes gömlek, ayakkabı, çanta satıyor. Benim giydiğim tişörtün aynısını gördüm. Bu tişörtün aynısı var. Benimki dünya paraydı. Ağlamıştım aldığımda. Almanya'da Philippe Line'dan aldım. Burda aynısını gördüm. 40 lira mı 100 lira mı ne. Yarın çıkıp, gezmem lazım. Belki gelecek 5 senenin sahnesi çıkar. Yani çok savunmuyorum bu korsanı ama. Yaratıcı adamlar, yapıyorlar" diye konuştu.

"SAHNEDE DANSÇI KIZLARA SARILMAK YASAK"

Daha sonra sahneye çıkan Serdar Ortaç, 1994 yılından bu yana bestelediği şarkılardan seçki sundu. Ortaç, izleyenlerine hem duygusal, hem de coşkulu anlar yaşattı. Sahnedeyken seyircilerle sohbet eden Ortaç, 45 yaşından sonra evlenerek mutluluğa kavuştuğunu söyledi.

Ortaç, “Eskiden sahnede dansçılara sarılırdım. Ama artık evlendim, sahnede dansçı kızlara sarılmak yasak" dedi. Ortaç, annesinin kendisinin esmer biriyle evlenmesini istediğini, ancak eşinin sarışın olduğunu belirterek, “Mecburen saçlarını boyatacağız. Yapacak başka bir şey yok" dedi.

 

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